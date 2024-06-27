ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدتين بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي سائق سيارة ميكروباص لقيامه بالتعدى على سيدتين بدائرة قسم شرطة السلام ثان.



كان قد تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بشكوى بطريق مصر الإسماعيلية تجاه القاهرة بدائرة القسم، وبالفحص تم التقابل مع إحدى السيدات تعمل سائقة بأحد التطبيقات الذكية وبصحبتها ربة منزل تستقل السيارة قيادتها "مصابة بجرح باليد" ، وقررت الأولى بأنه حال سيرها بالسيارة قيادتها بالطريق محل البلاغ إصطدمت بسيارة "ميكروباص" وحدوث تلفيات بسيارتها وترتب عليها وقوع مشادة كلامية بينها وبين قائد "الميكروباص" قام على إثرها بالتعدى عليهما بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض" ونتج عن ذلك إصابة الثانية ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات تم التوصل إلى قائد الميكروباص مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهم وأنكر التعدى عليهما بالضرب، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.