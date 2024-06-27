وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس إجتماعاً موسعاً مع مدير عام التعليم العام - موجهي العموم والأوائل للمواد الدراسية الأساسية – مدير ادارة الدعم والتواصل وبحضور مصطفى عبده وكيل المديرية، وذلك لمتابعة إستمرار المراجعات النهائية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الإمتحانات لطلاب الثانوية العامة حسب الجدول المُعلن عنه.

كما تم خلال الاجتماع دراسة موقف الإستعدادات النهائية لعقد إمتحانات الدور الثاني لجميع المراحل ( صفوف النقل – الشهادة الاعدادية ) ومعرفة ما تم إتخاذه من إجراءات في متابعة أعمال ( التظلمات )

سواء لصفوف النقل بالإدارات التعليمية أو لجنة النظام والمراقبة لإمتحان شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي.

علي صعيد آخر فقد أكد وكيل الوزارة علي إستغلال فترة عدم تواجد الطلاب بالمدارس للتأكيد والإهتمام على صلاحيات معامل ( الحاسب الآلي – العلوم ) والتنسيق مع نوعية التعليم و إدارة التنسيق المختص بشأن العجز والزيادة في هيئات التدريس وحصر موقف العجز والزيادة بالمدارس و طرق حل هذه المشكلة و توحيد الأعداد ما بين التوجيه الفني و التنسيق المختص و نوعية التعليم.

من جانبه، أشار وميل الوزارة، إلي عمل ( تحليل النتائج ) لإمتحانـــات النقل و الشهادة الإعدادية للدور الأول مع تحديد نقاط القوة والضعف التي تحتاج إلى تحسين أو دعم في الأداء وتقديم التوجيه المناسب والخطط المناسبة لتحسين الأداء والدعم وتأهيل المعلمين أو العاملين، فضلاً عن العمل على نقل الخبرات ونتائج التجارب الناجحة في الميدان وتوصيلها وذلك بهدف رفع مستوى كفاءتهم وتدريبهم على مواجهة الصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها.

فيما تابع ايضا، إنشاء مراكز تنمية القدرات والأنشطة الصيفية وتفعيلهم بجميع المدارس.

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