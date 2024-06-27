دار الكتب تعلن عن موعد مؤتمر تحقيق التراث وتدعو الباحثين للمشاركة

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورأسامة طلعت، عن انعقاد المؤتمر السنوي الرابع لمركز تحقيق التراث حول تراث مدينة الإسكندرية، يومي 24،25 سبتمبر 2024م، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة.

وينعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أيمن فؤاد سيد في عدة محاور كالتالي:

1ـ الإسكندرية عاصمة مصر في العصرين البطلمي والروماني.

2ـ مكتبة الإسكندرية القديمة تاريخها وأهميتها .

3ـ الإسكندرية زمن الفتح العربي الإسلامي.

4ـ الإسكندرية مركز المقاومة السُنيِّة في العصر الفاطمي.

5ـ الإسكندرية مركز التقاء حُجَّاج المغرب والأندلس.

6ـ الإسكندرية والحملات الصليبية.

7ـ الإسكندرية في عصر دولة سلاطين المماليك.

8ـ الإسكندرية في كتابات المؤرِّخين والرَّحالة المسلمين.

9ـ الإسكندرية في كتابات الرَّحالة الأوربيين.

10ـ الإسكندرية مدينة "كوزموبوليتانية" في حوض البحر المتوسط.

11ـ المعالم التاريخية في مدينة الإسكندرية.

12ـ استعادة مكتبة الإسكندرية في العصر الحديث.

ويستقبل مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، ملخصات الأبحاث بشرط أن يرتبط ملخص البحث بأحد محاور المؤتمر، ولا يزيد حجمه على ثلاث صفحات، تكتب بنوع خط Simplified Arabic؛ المتن بنط (14) ، والحواشي بنط (12)، والعناوين الفرعية بخط أسود.

وترفق السيرة الذاتية للباحث مع ملخص البحث، تستقبل ملخصات البحوث حتى 15/7/2024 عبر البريد الإلكتروني الخاص بأعمال المؤتمر، وعنوانه: Eltorath36955@gmail.com

كما يتم إعلام الباحثين بمدى قبول ملخصات بحوثهم فور الانتهاء من تحكيمها، وترسل البحوث كاملة بصيغة word عبر البريد الالكتروني للمؤتمر قبل 1 /9/ 2024.