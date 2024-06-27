إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية

أُصيب، اليوم الخميس، خمسة أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الإقليمي، أمام قرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث التصادم أمام قرية ميت البيضا على الطريق الإقليمي.

المصابون هم:

- كمال محمد حسين خلف، 72 عامًا، سائق الميكروباص من قرية مناوهله.

- منال محمد طه، 45 عامًا، من بولاق بمحافظة الجيزة.

- غالية حسن محمد، 55 عامًا، من كفر سنجلف.

- سعد الشافعي، 39 عامًا، من كفر مناوهله بالباجور.

- قائد السيارة الملاكي الحسيني عربي الحسيني من منيا القمح بالشرقية.

انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، وتم العمل على إزالة آثار الحادث لإعادة السيولة المرورية للطريق.