دعم ورفع كفاءة منظومة النظافة في كفر الشيخ بـ «4 لوادر»

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، دعم ورفع كفاءة منظومة النظافة بـ «4 لوادر مفصلية» وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة العامة بالمحافظة وتعزيز كفاءتها، وفى إطار الإستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024م.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المجالات، وتعزيز المظهر الحضارى، والحفاظ على البيئة، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار، محافظ كفر الشيخ، إلى أن المعدات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمحافظة، مما يسهم فى الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق بمدن وقرى المحافظة، مما يسهم فى تحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضارى للمحافظة، خاصةً مع الإهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومى، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة، والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة تجاه البيئة، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

البدء فى إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفر الشيخ - دسوق - الحامول»

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم البدء فى إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفر الشيخ - دسوق - الحامول»، بطاقة 600 طن / يوم لكل مصنع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتى تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية، مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة.

مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروعات أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكدًا تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف فى محافظة كفر الشيخ، لتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى، وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها كتشنر.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الدولة تولى ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا، وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور المحاسب أيسر بكير، مدير عام الشئون المالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

IMG-20240627-WA0017

IMG-20240627-WA0016

IMG-20240627-WA0022