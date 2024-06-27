الأحد .. قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بمسرح السامر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية على مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء الأحد المقبل 30 يونيو احتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو.

يحيي الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، كما يتضمن فيلما تسجيليا عن الثورة من إنتاج إدارة السينما، مع تقديم فواصل شعرية لأشهر أعمال عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين.

ومن المقرر أن يقام الحفل بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وقيادات الهيئة والعديد من الفنانين والإعلاميين.