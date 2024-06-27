مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

كشف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، عن قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتى أسفرت عن مواجهات نارية للمنتخب السعودي، وصدامات عربية.

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح اليوم الخميس، قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

مواجهات عربية

وأوقعت القرعة المنتخب السعودى في المجموعة الثالثة، التي ضمت كل من المنتخبين الياباني والأسترالي.

بينما حل 5 منتخبات عربية فى المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الأولى المنتخب القطري، بطل آسيا، بجانب إيران والإمارات.

وتأهل 18 منتخبًا إلى الدور النهائي، احتلو المركزين الأول والثاني في الدور الثاني من التصفيات، حيث تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 منتخبات.



وجاءت نتائج القرعة كالتالى:

المجموعة الأولى: إيران - قطر - أوزبكستان - الإمارات - قيرغيزستان - كوريا الشمالية.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - العراق - الأردن - عمان - فلسطين - الكويت.

المجموعة الثالثة: اليابان - أستراليا - السعودية - البحرين - الصين - إندونيسيا.



ومن المفترض ان تقام مباريات الدور النهائي من التصفيات في الفترة بين سبتمبر 2024، وحتى يونيو 2025.

وتمتلك القارة الآسيوية 8 مقاعد مباشرة في المونديال المقرر إقامته بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى مقعد في الملحق العالمي.

ويتأهل أوّل منتخبين من كل مجموعة مباشرةً إلى المونديال، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي.

فيما سيتم تقسيم المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى كأس العالم.

بينما سيتقابلا صاحبا المركز الثاني في مواجهة حاسمة، يتأهل الفائز فيها إلى الملحق العالمي.



