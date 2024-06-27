المطران عطاالله حنا: نعزي الأسر المكلومة بفقد أبنائها بسبب جرائم القتل المروعة

أوضح المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، في حديث إذاعي، أن ظاهرة جرائم القتل المستفحلة والمنتشرة في الآونة الأخيرة، إنما هي ظاهرة في غاية الخطورة وقد قيل الكثير عن هذه الجرائم وضرورة مواجهتها ووضع حد لها.



وأكمل، ولكن ويا للأسف ما زالت مستمرة ومتواصلة، فلا يمر يوم إلا ونسمع عن جريمة جديدة، اننا في الوقت الذي فيه نعزي الأسر المكلومة بفقد أبنائها بهذه الطريقة المروعة، فإننا نطالب بضرورة اتخاذ التدابير والمبادرات المطلوبة من أجل وقف حد لهذه الظاهرة المأسوية والكارثية.

وتابع، لقد باتت جرائم القتل ظاهرة شبه يومية والناس في كثير من المدن والقرى، في الداخل باتوا يشعرون بالرعب والخوف، والبعض الآخر بات يحضر نفسه للسفر ومغادرة هذه الديار بسبب انعدام الأمن والأمان.

واختتم المطران عطاالله حنا، لقد كتب الكثير عن هذا الموضوع ولكن وبالرغم من كل ذلك ما زالت الجرائم مستمرة ومتواصلة وتزداد شراسة وهمجية، حيث إن هنالك أبرياء يدفعون فاتورة هذا العنف المستشري دون اي رادع انساني او اخلاقي .