ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بأسوان لـ11 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة "كبود" على الطريق الزراعي بمحافظة أسوان إلى 11 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إخطاراً بانقلاب السيارة بطريق كوم أمبو الزراعي في المنطقة بين "السيالة والدكة" دائرة مركز نصر النوبة ،علي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصاً هم:عبدالوهاب محمد، 37 سنة مأمون عبد المحسن، 22 سنة عمرو عبد الرازق، 28 سنة محمد صلاح، 18 سنة محمد يوسف، 31 سنة يوسف أحمد، 62 سنة مصطفى محمود، 20 سنة زين العابدين إبراهيم، 38 سنة منى يوسف، 51 سنة جمعة حسن، 49 سنة محمد الأمين خليل، 57 سنة ، تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.