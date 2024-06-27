رئيس جامعة المنوفية يواصل محاضراته في البرنامج التدريبي للتأهيل لشغل وظائف قيادية

ألقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، محاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتأهيل لشغل وظائف قيادية مثل عميد كلية، ووكيل، ورئيس قسم، والذى يشارك به عدد كبير من الأساتذة من كليات جامعة المنوفية وخارجها، ويلقي رئيس الجامعة محاضرة فى كل دورة من دورات البرنامج حرصا منه على المشاركة فى تأهيل القيادات ونقل خبراته إليهم.

تحدث رئيس الجامعة خلال المحاضرة عن تعريف مصطلح المشكلة من مختلف وجهات النظر طبقا لتخصص كل متدرب، وناقش أفضل الطرق لحل المشكلات التى تواجه الفرد وأفضل الطرق الواجب اتباعها عن كيفية حلها، طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل، والأهم قبل اتخاذ أى قرار لحل مشكلة طارئة هو جمع المعلومات الكافية عن المشكلة وأبعادها حتى يمكن اتخاذ القرار الملائم لحل المشكلة دون أى خسائر تضر المصلحة العامة، كما ناقش رئيس الجامعة مفهوم القرار وتصنيفاته وأنواعه، ومفهوم صنع واتخاذ القرار وآليات وضوابط اتخاذ القرار طبقا للمعطيات العامة والاختصاصات، ومدى ملاءمة القرار للصالح العام،

وأكد رئيس الجامعة خلال المحاضرة، أهمية تحسين الإدراك الذاتى لفهم مختلف التحديات حتى يتمكن المسئول من مواجهة مختلف التحديات التى قد تواجهه، ويصبح قادرا على صناعة القرارات، بالإضافة إلى أهمية العمل بروح الفريق والتى تعد من أهم سمات القائد الناجح.

وفى ختام المحاضرة أشاد رئيس الجامعة بالبرامج التدريبية التي يقدمها المركز والتي تشمل محاضرات متنوعة تغطى جميع النواحي اللازمة لتقلد مناصب قيادية، كما أن البرنامج التدريبي يعد فرصة لاكتساب أحدث المهارات في القيادة والتواصل، مؤكدا أن اجتياز البرنامج التدريبي أصبح أحد متطلبات الترشح لمنصب قيادي، طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتورة جمالات يوسف المشرف على المركز، والعاملون بالمركز.