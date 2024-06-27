بالفيديو| بأنامل رقيقة.. رهف ناصر تتحدى الاحتلال الإسرائيلي بالموسيقى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بأنامل رقيقة.. رهف ناصر تتحدى الاحتلال الإسرائيلي بالموسيقى".

وقال التقرير: "بأوتار مشدودة وأنامل رقيقة وصوت ملائكي عذب، اختارت رهف فادي ناصر ساحة القتال خاصتها، وحفرت خنادق المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعزفها على الجيتار وبصوتها الذي جمع حولها الأطفال ليجدوا لحظات من الخيال الذي ينسيهم ولو لثوانٍ أصوات القصف والانفجارات".

وأضاف: "نازحة كباقي أهل عزة قررت أن ترسل رسالتها للعالم من خلال غنائها وسط الركام الذي خلفته قذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع:" اجتمع أهل غزة على أمر واحد وهو المقاومة ضد العدوان الغاشم، وكل فرد في هذا المجتمع يختار سلاح مقاومته فمنهم من أطعم ومنهم من بنى الخيام ومنهم من قاتل ومنهم من صدح بصوته وعزفه باثا الأمل بين الجموع لتظل المقاومة باقية على كامل الأراضي الفلسطينية".