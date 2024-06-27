الخشت: مجمع علاج الأطفال بأرض جامعة القاهرة الدولية نواة لقصر عيني جديد

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تمتلك 25 مستشفى تضم كوكبة من عمالقة الطب في مصر والعالم، وتقدم خدمات طبية متميزة وفريدة من نوعها، وتتنافس من أجل العمل على تطوير التعليم الطبي والارتقاء بالخدمات الطبية المُقدمة للمرضى، مشيرًا إلى تحقيق الجامعة إنجازات كُبرى في تطوير المستشفيات سواء على مستوى التطوير والإحلال أو إنشاء مستشفيات جديدة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والإحلال والتجديد، بمستشفى أبو الريش المنيرة لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 250 مليون جنيه، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ووكلاء الكلية ونواب مدير المستشفيات، والدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، والدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، ومديرو الوحدات ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن افتتاح مشروعات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى أبو الريش المنيرة لعلاج الأطفال، جاء بعد جهود كبيرة تم بذلها من أجل التغلب على الكثير من التحديات والمعضلات من خلال العمل داخل منظومة متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير تمت من خلال الجهود الذاتية دون تحميل الدولة أية تكاليف، ودون توقف الخدمات الطبية اليومية المُقدمة للأطفال المرضى المترددين على المستشفى.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من أبرز المشروعات التي تعمل عليها الجامعة في الوقت الحالي، هو إنشاء المجمع الطبي لعلاج الأطفال، والذي يُعد أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط يقام بأرض جامعة القاهرة الدولية في مدينة السادس من أكتوبر وهو نواة لقصر عيني جديد، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاء 4 مبان على أعلى مستوى من الكفاءة وبالجهود الذاتية، ويتم العمل حاليًا في مرحلة الالكتروميكانيكال.

وأشار الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، إلى افتتاح مستشفى الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط على مساحة 7000 متر بدلًا من 700 متر خلال فترة زمنية قصيرة، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، وقطع شوط كبير في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة وصلت حتي الآن حوالي 2 مليار و 150 مليون جنيه من التمويل الذاتي، وافتتاح عدد من التجديدات والتطويرات بمستشفى الطلبة وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وافتتاح المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام وزيادة طاقته الاستيعابية، بجانب قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من مستشفى 500 500 بالشيخ زايد، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع لزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 100%،

وقرب الانتهاء من استكمال تطوير مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100 % من التشطيبات والإليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالدور الكبير الذي قامت به مستشفيات جامعة القاهرة وأساتذتها وأطقم التمريض على مدار عامين خلال جائحة كورونا، والدور العظيم لمستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل يُعالج المرضى ويضع البروتوكولات العلاجية اليومية من خلال الاجتماعات اليومية لأساتذة المستشفى باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن مستشفى أبو الريش المنيرة يمثل معقل تخصص طب الأطفال وتضم كوادر طبية متميزة في كافة التخصصات، وتستقبل كافة الحالات المرضية من الأطفال من جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المستشفى لم تشهد هذا الحجم من أعمال التطوير الضخم من غرف الإقامة والرعايات وغيرها إلا في عهد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة من الدكتور محمد الخشت لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة لتواكب جامعات الجيل الخامس، وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة الاهتمام بالتعليم الطبي، والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة مع القياس المستمر لمدى رضاء المرضى عن تلك الخدمات.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، إن المستشفى شهد عمليات تطوير وإحلال ضخمة خلال عامين وبتوجيه ومتابعة مستمرة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، حيث تم تجديد عدد من الأدوار الكاملة بالمستشفى وإعادة تشغيلها مرة أخرى بعد توقفها لعدة سنوات، وذلك من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفي، وزيادة حجم الخدمات الطبية المُقدمة للأطفال على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز بالمجان.

وأجرى الدكتور محمد الخشت جولة في مستشفى أبو الريش المنيرة، افتتح خلالها أحدث أعمال التطوير والتجديد حيث تضمنت الافتتاحات، وحدة الرعاية المركزة بالدور السابع والتي تضم جميع الحالات الحرجة من كل التخصصات، وهي مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وتقدم الرعاية لأكثر من ألف طفل سنويا وتضم 29 سريرا بزيادة 200%.

وشملت الافتتاحات، وحدة عامة بالدور السادس تضم 30 سريرا بالإضافة إلى رعاية متوسطة تضم 6 أسرة، ووحدة عامة بالدور الخامس وتضم 29 سريرًا في جميع التخصصات ويوجد بها وحدة الأعصاب وتضم 6 أسرة بأحدث التجهيزات حيث تم إحلالها وتجديدها بالكامل، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بالدور الرابع وتضم 24 سرير إقامة مع غرفة عزل و 4 كبسولات لزرع النخاع وتم إحلالها وتجديدها بالكامل لتخدم مرضى أمراض الدم المزمن ويتم فيها عمليات زرع النخاع للأمراض الحميدة التي تصيب النخاع العظمي.

كما تم إحلال وتجديد 6 غرف عمليات وتجهيز الرعاية المركزة للجراحة و رعاية زراعة الكلى وتم عمل متوسط 300 عملية شهريا و 20 عملية زراعة كلى سنويًا، كما تم إحلال وتجديد 8 مصاعد تخدم جميع أقسام المستشفى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة الغازات الطبية بالكامل بأحدث المحطات وتم شراء تنك أكسجين بسعة لترية 10 آلاف لتر، وإحلال وتجديد الغلايات لتوفير المياة الساخنة للأطفال وهي غلايات عملاقة تخدم جميع وحدات المستشفى.

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