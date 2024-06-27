جامعة بنها تناقش خطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت والكليات

ناقش مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، خطة الجامعة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والوحدات التابعة للجامعة.

يأتي ذلك توافقًا مع جهود الدولة المصرية لترشيد الكهرباء، وتماشيًا مع ما يشهده العالم من تغيرات مناخية ، وجاءت إجراءات جامعة بنها لترشيد استهلاك الكهرباء كالتالي:-

1- إطفاء المصابيح ذات القدرة العالية في المباني والمنشأت واستخدام الطاقة الطبيعية في الفترة الصباحية.

2 - مراجعة كافة مرافق الكهرباء بالجامعة وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل للحد من الطاقة الكهربائية المهدرة.

3 - وضع خطة للتحول لاستخدام السخانات الشمسية لتسخين المياه بالمدن والمستشفيات الجامعية والمعامل.

4 - مراعاة الكود المصري لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عند بناء منشآت جديدة مستقبلا.

5 - تخفيض إضاءة الطرقات والمداخل بالحرم الجامعي إلى النصف.

6 - تشغيل أجهزة التكييف عند درجة حرارة 26 درجة مئوية عدا الغرف التي تتطلب درجات حرارة أقل نظرا لوجود أجهزة علمية أو طبية بها.

7 - إطلاق حملة توعية بكليات الجامعة وإدارتها بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

8 - استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في إضاءة المنشآت وكليات الجامعة.

9 - تنفيذ إضاءة الأسوار بالحرم الجامعي باستخدام وحدات تعتمد على الخلايا الشمسية.

10- تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية وأساتذة كليتي الهندسة بشبرا والهندسة ببنها لمتابعة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في مباني الجامعة.

11- التأكد من فصل التيار الكهربائي عن كافة المنشآت التابعة للجامعة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

12 - زيادة عدد الوحدات التي تعمل بالطاقة الشمسية داخل الجامعة.