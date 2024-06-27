التموين: ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم وعددها 31 صنفًا، وتبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأكد المصيلحي، أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.

وبدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن رئيسي في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا.

-زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر ١٥.٥ جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر ٧.٧٥ جنيه.