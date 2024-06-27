بالفيديو.. كاتب صحفي: تأهيل وتمكين الشباب محور إستراتيجي في بناء الجمهورية الجديدة

قال محمد الجالي، الكاتب الصحفي، إن المواطن بات يشعر بشكل واقعي الانتقال من مرحلة الحديث والشعارات عن تمكين الشباب قبل العشر سنوات الماضية إلى مرحلة التمكين الحقيقي ووجود إجراءات حقيقية لذلك، ويتم رصدها من خلال عدد من الملاحظات.

وأضاف "الجالي" خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن تأهيل وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي محور استراتيجي في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة أن 60% من مكون الدولة المصرية من الشعب المصري من الشباب، وأطلق مصطلح خلال هذه السنوات بأن مصر دولة شابة.

وتابع: "الشباب كتلة بشرية عملاقة يمكن إذا أحسن استثمارها واستغلالها ترقى بالمجتمع، وهو ما حدث مع الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي دشن جسرا للتواصل باستمرار مع الشباب، والتعرف على مقترحاتهم بشأن تطوير الدولة المصرية، ما انعكس على تعيين العديد من النماذج الشبابية في مناصب معاوني الوزراء، كما أطلق الرئيس السيسي في عام 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف وجود قاعدة قوية وغنية من مختلف الكفاءات الشبابية".