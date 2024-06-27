جامعة كفر الشيخ تتقدم 179 مركزا في تصنيف يو إس نيوز U.S.News

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 460 عالميا في تصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي لعام 2024، حيث تقدمت الجامعة 179 مركزا عن العام الماضى، وجاءت الجامعة في المركز السابع علي مستوى الجامعات المصرية، واحتلت الجامعة المركز 15 علي مستوى الجامعات الأفريقية.

كما صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة قد ظهرت فى 7 تخصصات من التخصصات الرئيسية بالتصنيف بزيادة 5 تخصصات عن العام الماضى، كما تقدمت الجامعة فى العديد من التخصصات عن العام الماضى، ففى تخصص “Plant and Animal Science” تقدمت الجامعة من المركز 137 الى المركز 59 عالميا والثانى محليا، وفى تخصص " Engineering " تقدمت الجامعة من المركز 302 الى المركز 228 عالميا، كما ظهرت الجامعه لاول مره فى تخصصات "Agricultural Sciences" حيث احتلت الجامعة المركز 264 عالميا، وفي تخصص "Environment/Ecology" احتلت الجامعة المركز 378 عالميا، وفي تخصص " Biology and Biochemistry" احتلت الجامعة المركز 236 عالميا، وفي تخصص " Materials Science" احتلت الجامعة المركز 566 عالميا، وفي تخصص " Chemistry" احتلت الجامعة المركز 882 عالميا.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي لعام 2024، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفر الشيخ فى التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي هو إنجاز كبير، خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتى مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالمياً عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليس وليد الصدفة، مشدداً على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها، بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمى والجهود المستمرة التى تبذلها ادارة الجامعة فى كافة المجالات.

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