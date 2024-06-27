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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ  ٦٠٩٩٣٥طنا و ٤٢٩ كيلو قمح  الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

وأشارت وكيل وزارة التموين  بالشرقية إلي ضرورة  إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤ وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام .

وأضافت أن  تكون درجة نظافة  القمح الواردة على السيارة بدرجة  نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش  ومقطورة ) أن  يكون وزن المقطورة منفصلا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة .

الاستراتيجي الأقماح الأمن الغذائي المصري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب