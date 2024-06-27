غدا.. كاظم الساهر يلتقي الجمهور المصري في القاهرة الجديدة

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي، مساء غد الجمعة في القاهرة الجديدة، ويلتقي خلاله الجمهور المصري بعد مرور عامين تقريبا على آخر حفل له في مصر.

ومن المنتظر أن يقدم كاظم خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج كاظم للحفل معبرا عن سعادته بالاستعداد له عقب وصوله لمصر، عبر حساب الشركة المنظمة له وقال: "اشتقت إلى الجمهور المصري والحمد لله وصلت إلى القاهرة الجميلة، انتظرونا يوم الجمعة المقبل في حفلة مليئة بالمفاجآت، وستكون ليلة رائعة بوجودكم في القاهرة الجديدة".

وكانت آخر حفلات الساهر في مصر على مسرح النافورة بدار الأوبرا، في أغسطس 2022، حينها كان أول ظهور له بعد غياب قارب على 13 عامًا عن مصر.