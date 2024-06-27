ads
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. كاظم الساهر يلتقي الجمهور المصري في القاهرة الجديدة

كاظم الساهر
كاظم الساهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي، مساء غد الجمعة في القاهرة الجديدة، ويلتقي خلاله الجمهور المصري بعد مرور عامين تقريبا على آخر حفل له في مصر.

ومن المنتظر أن يقدم كاظم خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج كاظم للحفل معبرا عن سعادته بالاستعداد له عقب وصوله لمصر، عبر حساب الشركة المنظمة له وقال: "اشتقت إلى الجمهور المصري والحمد لله وصلت إلى القاهرة الجميلة، انتظرونا يوم الجمعة المقبل في حفلة مليئة بالمفاجآت، وستكون ليلة رائعة بوجودكم في القاهرة الجديدة".

وكانت آخر حفلات الساهر في مصر على مسرح النافورة بدار الأوبرا، في أغسطس 2022، حينها كان أول ظهور له بعد غياب قارب على 13 عامًا عن مصر. 

كاظم الساتر الجمهور المصري القاهرة الجديدة