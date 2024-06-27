إطلاق تطبيق إلكتروني وصندوق طوارئ خاص بالمصريين في الخارج.. تفاصيل

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الوزارة لمتابعة الترتيبات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وأكدت الوزيرة ضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتلبية تطلعات المصريين في الخارج.

وأعلنت السفيرة سها جندي عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج وصندوق الطوارئ لـ"حماية وتأمين المصريين بالخارج" خلال المؤتمر، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي.

كما سيشهد المؤتمر انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، ودعتهم للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني للمشاركة.

وسيركز المؤتمر على ثلاثة محاور: الاجتماعي والخدمي، الاقتصادي، والتعليم والتدريب، وسيشهد مشاركة رفيعة المستوى من السادة الوزراء والجهات المعنية لتلبية احتياجات المصريين في الخارج.

ودعت الوزيرة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص قبل 1 يوليو، مؤكدة أن المؤتمر سيواصل تحقيق التواصل المباشر والمستدام مع المصريين في الخارج ضمن جهود الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

شارك في الاجتماع عدد من مساعدي الوزيرة والمستشارين، ويعتبر المؤتمر فرصة سنوية للتواصل المباشر بين المصريين في الخارج والمسئولين في الدولة.