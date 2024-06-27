ضبط 2 كيلو ونصف حشيش بحوزة عاطلين بشبرا الخيمة

ضبطت مديرية أمن القليوبية، عاطلين بحوزتهما 2.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بمدينة شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود معلومات سرية لرئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وأنهما يعتزمان ترويج كمية من الحشيش على عملائهما بدائرة القسم في شبرا الخيمة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين مسجل لهما معلومات جنائية وأنهما يحوزان أسلحة بيضاء ويعتزمان ترويج صفقة حشيش في شبرا الخيمة.

وفي أحد الأكمنة جرى القبض على المتهمين وبحوزتهما 2.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2 سلاح أبيض وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد التقطيع والدفاع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.