لجان مرورية وتفتيشية على المنشآت الصحية بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، جهود الوحدات المحلية في المرور الميداني ومتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والإدارية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.



من جانبه، تفقد تاج ابو سداح رئيس مركز ملوي، العمل بالوحدة الصحية بقرية الروضة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك متابعة انضباط الطاقم الطبي والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية والاطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى والجودة والصحة والسلامة المهنية وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.

وفى ذات السياق ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، سير العمل بالوحدات الصحية بقرى (عزبة القمادير – بني غني – منشية الشريعي)، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وفي مركز مطاي، تابع محمد عبد الغني رئيس المركز، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية ادقاق التابعة لمجلس قروي ابوان ، للاطمئنان علي تواجد الفريق الطبي في ميعاد العمل الرسمي والتفتيش على مرافق المياه والكهرباء والتأكد من توافر الأمصال ووسائل الحماية ورصيد الألبان في المخازن، وبيان مدى جودة وملائمة تقديم الخدمة للمواطنين.

وتفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس مستشفى ديرمواس التخصصي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى، حيث تفقد عدداً من أقسام المستشفى للاطمئنان على تواجد الطواقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين والتزامهم بواجبهم الوظيفي تجاه المرضى.

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