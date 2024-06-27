رسميا.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية ضد الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز "nile"، والتى تضمنت عقوبات الزمالك بعد انسحابه من مواجهة القمة.



وجاءت العقوبات التي تم إصدارها على نادي الزمالك بعد عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك طبقا لقائمة العقوبات التى نصت عليها لائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.



وجاءت العقوبات كالتالى:



عقوبات مباراة الأهلى والزمالك

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه للانسحاب من المباراة.

- اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0.

- خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لاستضاح من له صلة بقرار الانسحاب، لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

عقوبات مباراة طلائع الجيش والداخلية

إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة، للطرد لمنع فرصة محققة.