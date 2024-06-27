الجمعة.. "قليل البخت" حكي تراثي بمركز الإبداع

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالاشتراك مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات منتدى (القاهرة) الثقافي، الذي يعده ويشرف عليه الشاعر سامح محجوب، في السابعة مساء غدا (الجمعة ٢٨ يونيو) بمركز الإبداع الفني، العرض المسرحي "قليل البخت".

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة بتقديم العروض التراثية والحفاظ على التراث الشعبي.

العرض عبارة عن معالجة درامية لمجموعة حكايات الجدات التراثية وحكايات ألف ليلة وليلة عن طريق الربط بين تلك الحكايات بواسطة موتيفة شعبية تتعلق بسوء الحظ، حيث تم إضافة شخصيات جديدة ومواقف درامية تجمع بين شخوص تلك الحكايات بالإضافة لمجموعة من الأغنيات والمواويل من التراث الشعبي.

“قليل البخت” تأليف ميسرة صلاح الدين، موسيقى وكورال هادي عبد العزيز، سينوجرافيا وإخراج مي عبد الرازق.