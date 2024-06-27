القبض على مندوب تحصيل لاستيلائه على أموال من العملاء بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، القبض على مندوب تحصيل بإحدى الشركات بالقليوبية لاستيلائه على أموال من العملاء، واستولى عليها لحسابه الشخصي وعدم توريدها للشركة، جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود إخطار من قسم أول بنها بتلقي بلاغ من مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية كائنة بدائرة القسم، بقيام مندوب تحصيل بذات الشركة بالاستيلاء على مبلغ مالي قام بتحصيلها نقديًا من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة على النحو المشار إليه، وبإرشاده جرى ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وإنفاق باقي المبلغ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.