الشعب الجمهوري بالمنيا يناقش خريطة فعاليات الاحتفال بذكرى 30 يونيو

عقدت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، اجتماعا تنظيميا، اليوم الخميس، برئاسة محمد حتة، أمين الحزب بالمنيا، وذلك لمناقشة فاعليات المرحلة المقبلة، خاصة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو من خلال الأمانات المختلفة علي مستوي المحافظة.

واستمع أمين عام المحافظة إلى كافة المقترحات، وانتهي الاجتماع بتحديد خريطة الفاعاليات وآلية تنفيذها في ضوء الخطة العامة لاهداف الحزب.

وقال خالد محمد حسن، الأمين المساعد، إن الحزب ناقش خريطة فعاليات الحزب في الفترة المقبلة، وعلي رأسها ذكري ثورة 30 يونيو، حيث يسعي الحزب لإقامة عدد كبير من الفعاليات بمختلف أمانات المحافظة، لترسيخ الانتشار الكبير الذي قام به الحزب في القري والنجوع في الفترة الأخيرة.

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