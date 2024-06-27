الأهلي يحسم صفقة مدافع منتخب قطر

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المدافع القطري الذي يحمل الجنسية المصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الدفاع.

ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على التعاقد مع يوسف أيمن بعد فشل ضم اللاعب الجزائر زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري الذي انتقل الى الدوري البلجيكي.

وكان الأهلي يرغب في ضم يوسف أيمن خلال الميركاتو الصيفي بشكل نهائي ولكن إدارة الدحيل القطري رفضت بيع المدافع الدولي نهائيا ووافقت على انتقاله للأهلى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجاءت موافقة الأهلي على ضم يوسف أيمن خاصة انه يحمل الجنسية المصرية وسيتم قيده كلاعب مصري وليس أجنبي.

من هو يوسف أيمن صفقة الأهلي المحتملة؟

يبلغ اللاعب يوسف أيمن من العمر 25 عامًا، يلعب في مركز قلب الدفاع ويجيد الألعاب الهوائية وتبلغ قيمته التسويقية 350 ألف يورو وفق موقع ترانسفير ماركت.

بدأ يوسف أيمن مشواره في أكاديمية أسباير القطرية وانتقل في 1 يوليو 2017 لنادي الدحيل القطري وبعدها انتقل لصفوف فريق قطر القطري في يونيو 2019، وبعدها انضم لفريق السيلية القطري قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف فريق الدحيل.

ينتهي عقد يوسف أيمن مع نادي الدحيل القطري، بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي فريق في الفترة المقبلة وفي حال تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب سيقيد كصفقة محلية نظرًا لامتلاكه الجنسية المصرية.

شارك يوسف أيمن هذا الموسم في 23 مباراة مع نادي الدحيل القطري في مختلف المسابقات، سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وبشكل عام خاض اللاعب الذي يحمل الجنسية المصرية أيضا في 58 مباراة بجميع البطولات، وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويعتبر يوسف أيمن من العناصر الواعدة في صفوف المنتخب القطري، ولعب 5 مباريات بقميص العنابي وظهر لأول مرة بقرار من المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش وكان بعمر 24 عاما، وكانت آخر مباراة دولية له في 15 يونيو 2023 أمام جامايكا وشارك لمدة 20 دقيقة فقط.