ماجدة خير الله: "أولاد رزق 3" نسخة شعبية من سلسلة "أوشن" لجورج كلوني

عبرت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، عن رأيها في فيلم "أولاد رزق 3" الذي يعرض بالسينمات حاليا.

وقالت ماجدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أولاد رزق، يعتبر بشكل ما هو النسخة الشعبية من سلسلة اوشن ،11،12,13 التي تدور حول داني اوشين (جورج كلوني)، الذي كون فريقا من الأصدقاء المحترفين في فنون السرقة، والاحتيال، لسرقة أكبر كازينو للقمار في لاس فيجاس، والفيلم كان من إخراج ستيفين سوديلببرج، الذي اختار مجموعة من أهم نجوم هوليوود وهم براد بيت، مات ديمون، جوليا روبرتس، وأدى نجاح الجزء الأول الذي ظهر في 2001، إلى تقديم جزءين متتاليين أضيف لهما نجوم آخرين".

وتتابع ماجدة: "طبعا كان ولا يزال من حق الجمهور والنقاد أن يعلن إعجابه أو انحيازه لأي من أفلام السلسلة، لأن كل منها عمل فني سينمائي قائم بذاته حتي لو كان لنفس المخرج، نفس الكلام يمكن أن يقال علي سلسلة أفلام المهمة المستحيلة لتوم كروز، رغم تغير مخرجيها، أنا شخصيا أميل إلي الجزء الأول الذي اخرجه بريان دي بالما، رغم الايرادات المذهلة التي حصدها بعض الافلام التالية في السلسلة".

واستطردت خير الله:"أما أولاد رزق الجزء الثالث الذي بدأ عرضه في العيد، وحقق إيرادات ضخمة جدا، واتصرف عليه ميزانية كما يقال هي الأعلي في تاريخ السينما المصرية في النصف قرن الأخير، فرغم انبهاري بالشكل والمستوي الحرفي، إلا أني ما زلت أميل إلي الجزء الأول، وطبعا من حق الزملاء أن يفضلوا الجزء الثالث أو الرابع الذي لم يتم تصويره بعد".

واختتمت الناقدة الفنية حديثها وقالت: "وبمناسبة أحمد عز، نجم الأجزاء الثلاث من أولاد رزق، فأنا ما زلت انحاز لدوره وأدائه في ملاكي إسكندرية، الذي أخرجته ساندرا نشأت وكان من أوائل الأفلام التي صنعت نجوميته وشعبيته، وطبعا كانت ميزانيته لا تقترب من واحد علي عشرة من ميزانية أولاد رزق 3 ، فالفلوس وحدها لا تصنع فنا جميلا".

فيلم ولاد رزق 3، القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة" RAW Entertainment" بالتعاون مع "Synergy Films" و "Film square".