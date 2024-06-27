لمزارعي الذرة.. توصيات مهمة للحفاظ على المحصول خلال الموجة الحارة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه خلال الموجات الحارة التى تحدث هذه الفترة، لا بد من اتباع مزارعي الذرة عددا من التوصيات حتى لا يحدث اي مشاكل في الإخصاب أو مهاجمة دودة الحشد للذرة، وتمثلت التوصيات في:

1- تحتاج إلى تقريب فترات الري بيومين أثناء الموجة شديدة الحرارة، على أن يكون الري في الصباح الباكر قدر الإمكان .

2- في مرحلة طرد الشعيرة (التزهير) والاخصاب نحذر من أنه أن لو تلى تلك الفترة 6 أيام متتالية الحرارة أعلى من 38° أو 4 أيام أعلى من 40°، لا بد من التدخل بالرش بالكالسيوم بورون في الأراضي الجديدة (البيفوت) أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالغمر في الأراضي القديمة.

3- في مرحلة الطور اللبنية فينصح بإضافة من 8 الى 10 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري (الغمر) أو 4-5 كجم تنقيط، وهي اضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وابيضاض لونها ولمدة ريتين متتاليتين في الطور اللبني للحبوب .

4- وفي حالة الذرة المتأخرة أهم آفة على الإطلاق على الذرة حالياً هي دودة الحشد، فيجب مكافحتها على الفور

- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).

- المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.

- الرش دائماً في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

- يمكن استخدام المبيدات مع ماء الري ودي مهمة لمكافحة حشرة المن أيضا خاصة وقت ظهور السنابل.