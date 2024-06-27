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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية جيبوتي لإرساء السلام في القرن الأفريقي

بلينكن
بلينكن
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية اسهامات جيبوتي في إنشاء منطقة أكثر أمانًا وازدهارًا لتعزيز المصالح المشتركة في إرساء سلام دائم في القرن الأفريقي. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الخميس بمناسبة يوم جيبوتي الوطني: "نقدر بشدة الشراكة بين الولايات المتحدة وجيبوتي على مدار العقود القليلة الماضية".

 

وأضاف: "سنواصل العمل معًا من أجل تحقيق ازدهار اقتصادي أكبر وتعميق الصداقة بين شعبينا".

 

واختتم بلينكن البيان:"بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب جيبوتي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاستقلال بلاده".

 

جيبوتي القرن الإفريقي بلينكن