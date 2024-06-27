حاكم بيلجورود: إصابة 3 أشخاص جراء قصف أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، إن قصف أوكراني، أسفر عن إصابة 3 أشخاص في أراضي المنطقة المتاخمة للحدود الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف جلادكوف: "في بيلجورود ببلدية جرايفورون، تم تدمير ست سيارات وفي قرية بيزمينو أصيب شخصان جراء تضرر مبنى سكني".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار إلى أن هجمات الجيش الأوكراني أسفرت أيضا عن إصابة شخص آخر عن طريق طائرة بدون طيار في بلدية شيبيكينو.

وفي سياق متصل قال أندريه ماروتشكو الخبير العسكري لوكالة تاس، إن القوات الروسية استهدفت عناصر من الجيش الأوكراني كانت تحاول التحصن واتخاذ مواقع أفضل بالقرب من مستوطنة بيلوجوروفكا في جمهورية لوهانسك الشعبية.

وأضاف أنه بعد تكبد القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح، اضطرت إلى التراجع إلى مواقعها السابقة.