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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"المسيحيون الفلسطينيون والمناصرة في ظل حرب الإبادة" ندوة بمجلس كنائس بيت ساحور

الدكتور القس منذر
الدكتور القس منذر اسحق
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نظم مجلس كنائس مدينة بيت ساحور ندوة تحت عنوان "المسيحيون الفلسطينيون والمناصرة في ظل حرب الإبادة"، والتي قدمها الدكتور القس منذر إسحق، وجاءت الندوة في حرم كنيسة الإنجيلية اللوثرية في مدينة بيت ساحور. 
شارك في هذه الندوة رجال الدين المسيحي، ممثلين عن مؤسسات المدينة، ممثلين عن الجمعية الإسلامية وعدد من المهتمين بهذا الشأن. 
تعتبر هذه الندوة الأولى من سلسلة من الندوات الدينية والثقافية المجتمعية التي يسعى مجلس كنائس بيت ساحور إلى إقامتها تهدف إلى التفاعل مع قضايا المجتمع الساحوري.
أدار الندوة المهندس نهاد الهواش وجرت مداخلات ومناقشات من قبل الحضور.

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ندوة المسيحيون الفلسطينيون والمناصرة في ظل حرب الإبادة الدكتور القس منذر اسحق كنيسة الانجيلية اللوثرية بيت ساحور