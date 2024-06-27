محافظ مطروح يهنئ السيسي بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء في برقية التهنئة: فخامة السيد الرئيس عبد الفتــاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة،

والتى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية و الدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم، وأثبتت للعالم أجمع مدى وعي أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائماً من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام.

محافظ مطروح: ثورة 30 يونيو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء

وأوضح محافظ مطروح في برقيته أن ثورة 30 يونيو تعد مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر، ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات، حفظ الله مصر دائما ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً، وكل عام وسيادتكم و مصر بخير.

وهنأ المحافظ شعب مصر العظيم عامة وأهالى مطروح خاصة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وينعم عليها بالخير والنماء.