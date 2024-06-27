أهالي الشيخ عبادة يشكرون محافظ المنيا لحله أزمة انقطاع المياه

تقدم أهالي قرية الشيخ عبادة، بمركز ملوي جنوب المنيا، بشكوى للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسبب انقطاع مياه الشرب عن القرية بشكل متكرر طوال اليوم.

على الفور وجه اللواء أسامة القاضى، رئيس مركز ملوي بضرورة التواصل مع مواطني قرى الشيخ عبادة، وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها مع إيجاد حلول بديلة فى إطار القانون.

وفى استجابة سريعة لأهالى قرية الشيخ عبادة بمجلس قروى الروضة، قام تــاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، اليوم الخميس، بسرعة فحص وتلافى أسباب الشكوى.

حيثُ توجه أحمد محمود ومؤمن صلاح نائبا رئيس المركز، وبحضور مسئول شركة مياه الشرب بملوى ومسئول هندسة كهرباء المركز، بفحص الشكوى، حيثُ تبين بأن محطة المياه لا يوجد بها صهاريج ويوجد محول كهرباء جهد منخفض.

وعلى الفور تم ربط محطة المياه بمحول بقدرة جهد أعلى، وعودة المياه للمنازل بكامل قوتها، وتقدم أهالي القرية بالشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ولرئيس المدينة ونوابه، لسرعة حل المشكلة وتلافى أسباب الشكوى.

وأكد "تــاج أبو سداح" أن رئاسة مركز ومدينة ملوى لن تدخر جهداً في سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفورى مع الشكاوى وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة وسلامة المواطن.