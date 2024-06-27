حبس المتهم بقتل 3 من أسرته بالغربية على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية، حبس الشاب المتهم بذبح والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل حظيرة منزلهم بعزبة رستم بمركز قطور، بسبب خلافات على الميراث، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، قد نجحوا بعد جهود مكثفة من البحث، من ضبط الشاب الهارب مختبأ فى بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، بعد أقل من أسبوع على ارتكابه الجريمة البشعة بعزبة رستم التابعة لمركز قطور بالغربية، بذبح والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم.

وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور؛ وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، وأضرم النيران بهم.

وتجرى نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقات مع المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم؛ بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور، والتى كانت قد طلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث والتصريح بدفنها والتى أصدرت قرارها المتقدم.