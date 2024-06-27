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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 56 مخالفة إشغال طريق بشوارع ملوي في المنيا

إزالة 56مخالفة اشغال
إزالة 56مخالفة اشغال طريق بشوارع ملوي بالمنيا
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قاد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى، فجر اليوم الخميس حملة موسعة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع المدينة، وبرفقته مسئولي العمليات وإزالة التعديات على حرم الطريق.

قال رئيس المدينة، إن  الحملة أسفرت عن تحرير 56 محضرا تنوعت ما بين إزالة إدارية، محضر إشغال طريق، يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.

وأكد "تاج أبو سداح"، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للحفاظ على السيولة المرورية وعودة الانضباط بشوارع المدينة.

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