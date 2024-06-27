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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد منظمة "الفاو" يزور معامل الصحة الحيوانية بالمحافظات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية المعمل الفرعي بشبين الكوم محافظة المنوفية، خبراء دوليين من منظمة الفاو في مصر، حيث قامت الدكتورة ايناس عبد الرحمن وكيل المعهد  للمعامل الفرعية والدكتورة نهلة أبو الروس رئيس المعمل الفرعي وعدد من باحثي المعمل باستقبال الوفد.

وقامت عبد الرحمن بعمل عرض تعريفي أوضحت فيه أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يتميز بأنه يخدم جميع أنحاء مصر من خلال وجود ٣٨ معمل فرعي في كل عواصم المحافظات، وذلك لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتقديم خدمات فنية وتشخيصية متقدمة ومتميزة.

وأظهرت دور المعامل الفرعية كشبكة للإنذار المبكر للأمراض الوافدة والعابرة والمعاودة للظهور، بالإضافة الى بعض التحديات التي تواجه المعامل الفرعية كما ألقت الضوء علي الدور الخدمي الذي يقوم به المعمل الفرعي بشبين الكوم  في محافظة المنوفية حيث انه معتمد في ١٢ اختبار بالمواصفة القياسية العالمية ISO 17025، كما يوجد به فريق من الباحثين المؤهلين علميا وفنيا  لتأهيل مراكز تجميع الألبان بالمحافظة، حيث تم تأهيل ١٠ مراكز تجميع ألبان واعتمادهم دوليا طبقا للمواصفة  القياسية العالمية ISO 22000.
كما يشارك معمل شبين في عمل قوافل علاجية وندوات ارشادية لرفع وعي المربي الصغير والمرأة الريفية  تحت مظلة المبادرة الرئاسية  في قرى حياة كريمة.

ورافقت الدكتورة إيناس عبد الرحمن والدكتورة نهلة أبو الروس الوفد في جولة تفقدية داخل وحدات المعمل المختلفة.

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منظمة الفاو معهد بحوث الصحة الحيوانية الثروة الحيوانية