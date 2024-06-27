تعليم القليوبية: غلق موقع تظلمات الشهادة الإعدادية الاثنين المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، غلق موقع تظلمات الشهادة الإعدادية يوم الاثنين الموافق 1 / 7 ولن يتم قبول أو النظر في أي طلبات بعد هذا التاريخ.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان للمديرية اليوم، أنه يمكن للطلاب التقدم بالتظلم إلكترونيًا للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد سداد الرسوم لتحديد موعد الاطلاع على مادة التظلم من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بعد إتمام عملية التسجيل وإرسال الطلب سيظهر لك تاريخ الاطلاع، برجاء طباعته والحضور في الموعد المحدد لك بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات بينها خلف مبنى المحافظة، حيث أنه سوف يتم دفع الرسوم المقررة يوم الاطلاع بالدور الأرضي بلجنة النظام والمراقبة، ويتم الاطلاع على أوراق الإجابة في نفس اليوم، مؤكدة أنه من المقرر حضور ولي الأمر والطالب فقط، ولن يسمح بدخول غيرهما وعدم اصطحاب المحمول أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه يتم إحضار صورة بطاقة ولي الأمر وصورة رقم جلوس الطالب، وبعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته لورقة الإجابة، وسيتم فحص أوراق الإجابة وعند الانتهاء من التظلمات يتم تبليغ الإدارات بنتيجة التظلمات.