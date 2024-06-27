بالفيديو.. وزارة العمل توضح أكثر التخصصات طلبًا في السوق المصرية والدولية

كشف محمد الهواري، مدير إدارة التراخيص بوزارة العمل، أكثر التخصصات طلبا في السوق المصرية والدولية، وشروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني الخاصة بوزارة العمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وأحمد دياب عبر فضائية “صدى البلد”، إن الوزارة تعمل على تأهيل الأفراد للحصول على عمل لائق من خلال اكتساب الخبرات، مضيفا أن الوزارة تقدم تدريبات في كل المجالات بالمهن الأكثر طلبا بسوق العمل.

وتابع محمد الهواري: أعمال المساحات، الخدمات الصحية، السياحة والفنادق، الصحافة والإعلام، البترول وحفر الآبار، التكنولوجيا والمعلومات هي أكثر التخصصات طلبا في السوق المصرية والدولية.

واستكمل قائلا: بعض الدول العربية تحتاج كورسات لغات بجانب الخبرة في تلك التخصصات، والوزارة تقدم شهادات معتمدة للتأهيل للعمل في أي مجال، مختتما: نحن الوزارة المنوط بها التدريب المهني في مصر



