اليوم.. تصفيات فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

انطلقت صباح اليوم الخميس، تصفيات فردي الرجال ببطولة العالم لناشئى الخماسي الحديث المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يتأهل للنهائي 36 لاعبًا من ثلاث مجموعات في التصفيات، بواقع 12 لاعبا من كل مجموعة، ويشارك من مصر، معتز وائل ومازن شعبان في التصفية الأولى، ومصطفى أبو عامر في التصفية الثانية، ومحمد شريف في التصفية الثالثة.

بدأت المنافسات بمسابقة السلاح في المجموعة الأولى في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ثم مسابقة الموانع الساعة الثانية عشر والنصف، والسباحة الساعة الثانية عصرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن الساعة 4.30.

في المجموعة الثانية تبدأ المنافسات بمسابقة الموانع في الساعة العاشرة صباحًا، ثم السباحة الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا، وتبدأ منافسات السلاح في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن في الساعة السادسة مساءً.

أما المجموعة الثالثة فتبدأ منافساتها بمسابقة السلاح الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم السباحة الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ثم مسابقة السلاح في الساعة الخامسة والنصف، ثم مسابقة الليزر رن في الساعة السابعة والنصف.

يذكر أن ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث فريدة أبو هشام وزينة عامر وأميرة قنديل قد نجحن في التأهل إلى نهائي منافسات فردي السيدات.

وفي أول أيام البطولة استطاعت مصر التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبو هاشم وزينة عامر بـ1241 نقطة.