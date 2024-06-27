5 مواقف تؤكد مدى حب اللبنانية نيكول سابا لمصر وجمهورها

نجمة لبنانية ذات جمال فريد، تمزج بين الجمال الأوروبي والجاذبية العربية، وسطع نجمها سريعًا بين كل الجمهور العربي والمصري بالتحديد، ودائما ما تشعر بالفخر والانتماء لهذا الجمهور الفريد من نوعه الذي يقدر الفن الأصيل والجمال الأخاذ، وتعبر بشكل مستمر عن حبها للجمهور المصري وشعورها بالانتماء نحو هذا البلد الذي يحتضن الفن والثقافات ويحتوي الجميع، وتعرض لكم “البوابة نيوز” أبرز المواقف التي توضح حب النجمة اللبنانية “نيكول سابا” لمصر وجمهورها.

فيما تؤكد النجمة اللبنانية الجميلة في كل مناسبة، مدى حبها الكبير للجمهور المصري وتقديرها العميق للمكانة التي أصبحت عليها في عالم الفن، مؤكدة أن العمل الجاد والإخلاص فيما تقدمه، يجعل الفنان يتفوق ويحظى بمكانة استثنائية بين الجمهور والنقاد.

برنامج “معكم”

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية CBC، على عشقها الكبير للجمهور المصري الذي لطالما دعمها وأين بدأت مشوارها الفني، وتحدثت بكل فخر عن فترة طويلة قضتها في مصر، حيث كانت بداياتها وأولى خطواتها الفنية، وأشارت إلى أن والدها وشقيقتها الفنانة نادين سابا كانوا أيضًا جزءًا من هذا المشوار.

فيلم “التجربة الدنماركية”

نيكول سابا لم تتوقف عند الحديث عن بداياتها، بل أعربت عن امتنانها للفرص التي منحتها إياها مصر، مشيرة إلى أن دخولها عالم التمثيل كان عبر تجربتها الأولى أمام الزعيم عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية"، وخلال تلك اللحظات، كانت سابا تشعر بالفخر والاعتزاز بالعمل مع عملاق السينما المصرية، معبّرة عن امتنانها للفريق الذي عملت معه والدعم الذي تلقته من الجمهور المصري.

“النجمة اللبنانية الأولى في مصر”

لم تكتف نيكول سابا بالحديث عن مسيرتها الفنية فحسب، بل تطرقت أيضًا إلى الجدل الذي أحاط ببعض تصريحاتها، خاصة حول تسميتها بـ "النجمة اللبنانية الأولى في مصر"، وأوضحت أن هذه التسمية ليست محاولة للتباهي، بل هي اعتراف بالمكانة التي وصلت إليها بفضل دعم الجمهور المصري لها وتقديره لعملها عبر السنوات.

وعندما سُئلت عن الجدل الذي أثارته تلك التصريحات، أوضحت سابا أنها لم تهدف لإثارة الجدل، بل كانت تعبر عن ثقتها بنفسها وبمكانتها بعد سنوات من العمل المتواصل والنجاحات في المشهد الفني المصري.

وأشارت إلى أنها تحترم وتقدر كل الفنانين الآخرين، مؤكدة أن تعبيرها عن الثقة بنفسها لا يعني تقليل قيمة أو جود أي فنان آخر.

حفلات بجمهور ضخم

تحدثت نيكول سابا أيضًا عن العلاقات الشخصية التي بنتها خلال فترتها في مصر، وكيف أنها شعرت بالفرح والسعادة بالعودة إلى عروض الحفلات في القاهرة بعد فترة غياب طويلة، كما أكدت أن الجمهور المصري يحتفل دائمًا بها ويدعمها بشكل كبير، مما جعلها تشعر بالتقدير والمحبة الكبيرة تجاههم.

فيلم “مفتاح الحب”

أعربت نيكول سابا عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "مفتاح الحب"، الذي تصوّرته بالكامل في أبوظبي ويضم فريق عمل مميزا من الفنانين المصريين والعرب، وأشارت إلى أن الفيلم يعد هدية للجمهور العربي والمصري خاصة في عيد الحب، معبرة عن تفاؤلها وأملها في نجاح العمل وقبوله من الجمهور المصري والعربي على حد سواء.