عودة إمدادات الغاز بسيدي كرير وبدء الإنتاج في المصانع

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عودة إمدادات الغاز للمصانع، موضحة أن الشركة بدأت في استقبال غازات التغذية وبناء عليه بدأ تشغيل المصانع.

وكانت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، يوم الثلاثاء الماضي، توقف مصانعها الـ 3 عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، وتسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وأضافت الشركة في إفصاحها: حرصا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة، بسبب هذه الظروف التشغيلية، تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة.