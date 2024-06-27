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الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 27,633.66 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة  0.57%، وصولا إلى مستوى 2,738.13 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 33,981.8 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 6,195.11 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 8,990.07 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.09% وصولا لمستوى 5,675.24 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.43%، مسجلا 11,932.26 نقطة. 

البورصة مستهل التعاملات