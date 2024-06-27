رئيس جامعة القناة يستقبل طلاب الكلية المصرية الصينية المتوجهين لبكين للتدريب الصيفي

يتوجه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية السبت المقبل، إلى شنغهاي ومنها إلى بكين وذلك في إطار خطة التدريب الصيفي لطلاب الكلية والتي تعد أحد ثمار التحالف الذي تم عقده مع الجانب الصيني.

يأتي ذلك في أول تفعيل لبرتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه أثناء زيارة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى الصين وتحديداً بكين في مايو الماضي وضمن التحالف الذي يضم جامعات تيانجين، خيباي ، وكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات وجامعة قناة السويس مُمثله في الكلية المصرية الصينية.

هذا وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على استقبال الطلاب في حضور الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ووكلاء الكلية الدكتور أحمد سالم لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر منصور لشئون الدراسات العليا والبحوث والمُعيده سيمون جمال المشرف على الزيارة.

وخلال اللقاء - حرص الدكتور ناصر مندور على التعرف على الطلاب مؤكداً أنهم سفراء للجامعة في الصين، مطالباً إياهم بتحقيق الاستفادة القصوى من الزيارة، مشيراً إلى أن الزيارة تشمل محاضرات تقنية للتدريب على أحدث الأجهزة والمعدات، ومحاضرات للغة الصينية، إلى جانب محاضرات عن الثقافة الصينية، كما تم ترتيب برنامج زيارات إلى معالم الصين السياحية ومنها سور الصين العظيم، والمدينة المفقودة والقصر الملكي وغيرها من المعالم السياحية.

كما يتضمن برنامج الزيارات التوجه إلى الشركات الصينية الكبرى ومنها هواوي و360، ومؤسسات تصنيع البوردات والألواح المعدنية.

وقال الدكتور ناصر مندور أن الطلاب سيقيمون في المدن الجامعية مؤكداً أنها على أعلى مستوى.

هذا وتمنى رئيس الجامعة زيارة موفقه للطلاب والطالبات.

ومن جانبه - أوضح الدكتور تامر نبيل أن الزيارة تبدأ من 30 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو القادم، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المتوجهين للتدريب بالصين 34 طالبا وطالبة بواقع 8 طالبات و 26 طالبا، يمثلون 10 طلاب من قسم الإلكترونيات، و5 من قسم الاتصالات، و 19 من قسم الميكاترونك.

وتابع عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أنه سيتم تدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والمعامل المتطورة وذلك لإكساب الطلاب المهارات والخبرات المطلوبة، كما تحقق الزيارة بعض الأهداف الأخرى منها التعرف عن قرب على الثقافة الصينية وصقل اللغة الصينية لدى الطلاب، كما سيقوم الطلاب أيضا بأداء امتحان اللغة الصينية HSK وسيتم منحهم شهادات اجتياز الدورة وفي نهايتها سيتم منح الطلاب الأوائل جوائز عينية.

وحرص الدكتور تامر نبيل على توجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور ناصر مندور على دعمه الدائم للكلية المصرية الصينية وطلابها مشيراً إلى أن رئيس الجامعة تابع إعداد برنامج الزيارة وأعطى توجيهاته إلى الجانب الصيني بزيادة ساعات التدريب التقني حتى يحقق الطلاب الإستفادة المرجوه من الزيارة التي تحظى بها الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس كأول جامعة مصرية تنضم إلى هذا التحالف.