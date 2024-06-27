الصين وتركيا تؤكدان تعميق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة

أكد رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو، أن الحزب مستعد للعمل مع حزب العدالة والتنمية التركي؛ لتنفيذ التوافق المهام التي توصل إليها رئيسا البلدين، واحترام الشواغل الأساسية لبعضهما البعض، وتعميق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة.

وقال رئيس الدائرة خلال انعقاد الحوار الاستراتيجي لآلية تبادلات الحوكمة بين الحزبين الحاكمين في الصين وتركيا 2024 في (بكين) اليوم الخميس إن الحزب مستعد أيضا لتسريع المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ومبادرة الممر الأوسط التركية، وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والبناء المشترك لمجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأشار ليو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، حافظت العلاقات التعاونية الاستراتيجية بين الصين وتركيا على قوة دفع سليمة للتنمية.

من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي أفكان آلا، عن تطلع بلاده إلى تعميق التبادلات بين الحزبين لتعزيز التعاون الثنائي في الاقتصاد والتجارة والطاقة والسياحة وغيرها من المجالات وتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.