محافظ سوهاج: استلام 160 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن استلام 160 ألفا و144 طن قمح بالشون والصوامع التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن سوهاج، منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأوضح "الفقي" أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدانا، بمختلف مراكز سوهاج، حيث وفرت المحافظة 17 موقعا تخزينيا موزعا على جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأقماح، وذلك تسهيلا على المزارعين لتوريد القمح.

والجدير بالذكر أن سعر إردب القمح هذا العام بلغ وفقًا لدرجة النقاوة " ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥".