كاتب صحفي: زيارة وزير الدفاع الاحتلال لأمريكا محاولة لصياغة العلاقة بشكل جديد

قال الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، إن هذا الأسبوع يشهد محاولة لتسوية الأوضاع والخلافات السياسية والميدانية بين نتنياهو وإدارة البيت الأبيض.

وأضاف، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التحركات والزيارة التي يقوم بها يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة الآن، هي محاولة لصياغة العلاقة بشكل جديد، وإغلاق صفحة التصعيد التي بدأها نتنياهو باتهامه لأمريكا، أنها تحجب المساعدات عن إسرائيل.

وأشار إلى أن جالانت قال إن إسرائيل والولايات المتحدة مثل عائلة واحدة، ومن الطبيعي أن تكون هناك خلافات، ولكن نتنياهو خرج باتهاماته وهجومه على الولايات المتحدة من الغرف المغلقة للعلن، مؤكدًا أن تصريحات جالانت فاضحة لموقف البيت الأبيض، ودليل أن كل بياناته كانت مجرد كلام حتى تكمل إسرائيل خطتها.