انخفاض نسبي في درجات الحرارة ورفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد الإسكندرية طقسا شديد الحرارة، وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس 28 درجة، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، وما زالت نسبة الرطوبة تسجل أعلى نسبة لها 75%، وسرعة رياح 16%، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 1% .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 38 -39 درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

وتتراوح ما بين (32 -33 ) درجة على المناطق الساحلية، وارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن درجة الحرارة 30 درجة مئوية، ونسب الإشغال منخفضة بمعظم الشواطئ، مع ارتفاع نسبي للأمواج ورفع الرايات الصفراء بالقطاع الشرقي ورفع الرايات الحمراء بالقطاع الغربى، وضرورة الانتباه وتتبع تعليمات فريق الإنقاذ.

وحذرت الهيئة من دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لا بد من التواصل معهم، وعدم إلقاء أكياس الحلويات فى البحر أو على الرملة، استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا.