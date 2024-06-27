تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج الوراثة والمناعة التطبيقية بعلوم حلوان

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن معلومات هامة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك حول برنامج الوراثة والمناعة التطبيقية بالكلية.

وأشارت إلى أن برنامج الوراثة والمناعة التطبيقية بكلية العلوم جامعة حلوان هو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وعدد الساعات المطلوبة للتخرج هو ١٣٦ ساعة، والبرنامج هو أول برنامج فى مصر متخصص فى علم الوراثة وعلم المناعة .

وتتمثل مجالات عمل البرنامج فى التحاليل الطبية، وهيئات الأمصال واللقاحات، وفى الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، ومعامل الحقن المجهرى، والمعامل المتخصصة فى تشخيص الأمراض المناعية والوراثية، وشركات الأدوية.

ويقبل البرنامج طلاب الثانوية العامة علمى علوم ورياضة المرشحين لأى كلية من كليات العلوم بالجامعات الحكومية المصرية والذين يتم قبول طلب تقليل الاغتراب لهم بدون اى شروط.

ويتم دراسة فروع المناعة والوراثة المتعددة، بجانب دراسة مقررات تأسيسية عامة خلال اول مستويين، ومقررات كيمياء، ومقررات ميكروبيولوجى ومقررات كيمياء حيوى، ومقررات فى الفسيولوجى والهستوباثولوجى، والطفيليات الطبية، بالإضافة إلى مقررات حديثة مثل الدراسات البينية، المعلوماتية الحيوية، الإحصاء الحيوى، علم الإيقاع البيولوجى، النانوتكنولوجى ، والتحضير لامتحان اللغة الدولي ILETS.

كما يتعلم الطالب فى المستوى الرابع كتابة الأبحاث العلمية وكيف يكتب بحث مرجعى وكذلك مشروع تخرج عملى يتم من خلاله تعلم كيفية نشر الأبحاث العلمية.

يتم تدريب الطالب بمعامل الأبحاث بالكلية بالإضافة إلى التدريب الميداني بالهيئات البحثية المتخصصة فى مجالات علم المناعة وعلم الوراثة خلال سنوات الدراسة الأربعة.