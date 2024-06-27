تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 648 شاحنة و249سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 436 شاحنة و177 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 212 شاحنة و72 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى الرياض، امل وسينا بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية2وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض ، امل وسينا ، كما تم تداول 500 طن بضائع و167 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4682 راكبا بموانيها.

