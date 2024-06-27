"قنديل" يترأس اجتماع مجلس إدارة نادى جامعة حلوان

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماعاً مع مجلس إدارة النادي بحضور نواب رئيس الجامعة والأعضاء لمناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور قنديل، أن الرؤية التطويرية والاستفادة القصوى من الإمكانيات المكانية والأكاديمية، وأهمية توفير فرص تدريب للطلاب في مختلف التخصصات.

كما تم التركيز على الاستثمار في الطلاب من خلال تكوين فرق رياضية للمشاركة في المسابقات المحلية ثم الدولية، ومناقشة إنشاء شركة لتقديم الخدمات الرياضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادى، ضرورة استكمال الخدمات لأعضاء النادي وتنظيم حفل افتتاح لها لعمل تسويق لهذه الخدمات وتدشينها والإعلان عنها.

واستعرض الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادى، الأنشطة التي تم تنفيذها مؤخراً مثل مشروع نادي الطفل، كما تم استعراض البرامج والمشروعات ومن بينها برنامج الرحلات اليومية ومشروع المخترع الصغير.

وناقش المجلس آلية توجيه الدعوات لأعضاء مجلس إدارة النادي وإجراءات عقد اجتماع جمعية عمومية، كما تم مناقشة الخطة المعدة لتسعير الخدمات وتحديد أسعار العضوية.

كما تم استعراض خطط إنشاء أكاديميات للريشة الطائرة وألعاب القوى، ومناقشة إجراءات إشهار فروع النادي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية تنفيذ هذه الخطط لتطوير النادي وتعزيز دوره في خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي.